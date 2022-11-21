Мир 21 ноября 2022, 21:36 Госдеп изучил видео с расстрелом российских пленных боевиками ВСУ Представитель Госдепа: США отслеживают сообщения о расстреле пленных россиян бойцами ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Видео и последующие сообщения о расстреле российских военнопленных в Донбассе украинскими боевиками внимательно отслеживаются в США. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила куратор вопросов о пресечении военных преступлений и их расследований в Госдепартаменте Бьет Ван Шак.

Это первый комментарий внешнеполитического ведомства США по ситуации вокруг внесудебной расправы над российскими военнопленными. Представитель Госдепа подчеркнула, что обе стороны конфликта должны следовать нормам международного права.

Реклама

«Разумеется, мы очень внимательно за этим следим», — заявила Ван Шак.

Реклама

Она подчеркнула, что законы боевых действий в равной степени применяются к каждой стороне конфликта.

В социальных сетях и Telegram-каналах распространились два ролика с российскими военнослужащими. В первом видео взятые в плен солдаты и офицеры по приказу противника ложатся на землю в шеренгу, после чего слышна стрельба. Во втором ролике пленные с окровавленными головами лежат без движения.

Министерство обороны России заявило, что украинские боевики преднамеренно застрелили не менее 10 безоружных военнопленных. Видео сняли в городе Макеевка Донецкой Народной Республики. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские власти сделают все, чтобы причастные к расстрелу солдат не ушли от ответственности.