Мир 22 апреля 2024, 00:47 Расстрелявшие полицейского в Виннице военные везли боевые гранаты РИА «Новости»

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Украинские военные, которые расстреляли сотрудников полиции в Винницкой области, везли на автомобиле боевые гранаты. Об этом сообщил канал «Общественное» со ссылкой на пресс-секретаря полиции Елену Бережну.

«Двое военных, подозреваемых в нападении на полицейских в Винницкой области, планировали сбежать. На правоохранителей они напали, поскольку перевозили боевые гранаты. В этом мужчины признались во время задержания», — уточнили в пресс-службе.

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Ранее стало известно, что стрелявшие в полицейских люди были служившими в ВСУ солдатами, а также приходились друг другу отцом и сыном.

Происшествие случилось 20 апреля. Правоохранители остановили автомобиль Suzuki Grand Vitara с двумя мужчинами в камуфляже. Во время проверки их документов злоумышленники открыли стрельбу. Один из блюстителей порядка скончался.