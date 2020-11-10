Генпрокурор США поручил расследовать возможные нарушения на выборах

Американские федеральные прокуроры проведут расследования сообщений о нарушениях на выборах президента. Поручение дал генеральный прокурор США Уильям Барр.

По словам генпрокурора, начинать расследования необходимо, только если есть «заслуживающие доверия утверждения о нарушениях». Кроме того, основанием для проверки может послужить влияние нарушений на результаты голосования в том или ином штате, пишет The Associated Press со ссылкой на документ министерства юстиции.

Выборы нового президента прошли в США 4 ноября. Несмотря на это, Верховный суд Пенсильвании решил принимать бюллетени еще три дня после 3 числа. Это привело к обращению в Верховный суд страны генпрокуроров-республиканцев 10 штатов.

«Решение Верховного суда Пенсильвании превысило его конституционные полномочия, посягает на власть законодательства Пенсильвании и нарушило четкие формулировки положений о выборах», — привело РИА «Новости» цитату из документа.

Демократ Джо Байден 7 ноября объявил о своей победе на выборах. В свою очередь действующий американский лидер не согласен с результатами голосования и собирается их оспорить.