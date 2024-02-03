Мир 03 февраля 2024, 07:38 Порошенко потребовал от Европы больше оружия для ВСУ без каких-либо условий Порошенко: европейцы должны дать Украине все необходимое вооружение РИА «Новости»

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ВСУ должны получать больше оружия от Запада, заявил в интервью Le Figaro бывший президент Украины Петр Порошенко. По его словам, реальная ситуация на поле боя сильно отличается от того, как ее представляют украинские власти.

«Правительство надело на людей розовые очки. Их заставляют поверить, <…>, что украинская армия хорошо справляется со своей задачей. Их заставляют поверить, что в конце лета мы будем пить чай в Крыму», — указал Порошенко.

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Но в реальности, как подчеркнул политик, ситуация совсем иная. Из-за этого, по ее мнению, украинцы не понимают, для чего нужна новая мобилизация.

«Они видят, как арестовывают участников протестов. Некоторые пугаются и бегут из страны», — сказал экс-президент Украины.

Отдельно он отметил, что у ВСУ заканчиваются снаряды. Это, по его словам, огромная проблема, а решать ее должна Европа.

«Европейцы должны дать нам все необходимое вооружение, без каких-либо условий», — заключил Порошенко.