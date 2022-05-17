Расширение НАТО вынудит Россию пойти на решительные меры

Состав НАТО в скором времени может пополниться двумя странами — Финляндией и Швецией. В таком случае Россия будет вынуждена пойти на «компенсирующие меры». Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что западные страны не понимают целей и причин своих действий.

«Когда пройдет период анализа нами в Москве последствий данного шага с точки зрения общей конфигурации сил и средств в Европе и на севере Европы, нам придется принимать компенсирующие меры, и никто от них не выиграет», — сказал Рябков.

По его мнению, Европа мучается от изменения ситуации. Западные страны не понимают, что мир скоро будет многополярным.

Швеция и Финляндия планируют подать заявку на вступление в НАТО в ближайшее время. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что министры обороны ЕС поддержат это решение. Он подчеркнул, что включение Швеции и Финляндии в состав НАТО усилит Альянс.