Распространение коронавируса оказалось не связано с загрязнением воздуха

Распространение коронавиурса никак не влияет на уровень загрязнения воздуха. Специалисты выяснили, что вирус не переносят взвешенные частицы.

«Всемирная организация здравоохранения не отмечает какую-либо связь загрязнения воздуха взвешенными частицами с заболеваемостью коронавирусом (и вообще вирусами в целом)», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Сейчас коронавирус есть практически во всех странах мира. При этом число заразившихся не зависит от концентрации мелких взвешенных частиц в воздухе.

Как показал скрининговый анализ, наибольшее число заболевших COVID-19 наблюдается в китайской провинции Хубэй, хотя самый загрязненный воздух в Пекине. Такая же ситуация и в Италии, где зараженных на севере страны больше, чем в Риме.

«Информация о том, что вирус могут переносить взвешенные частицы в воздухе, — голословна и ничем не подтверждена. Бесполезно спорить с тем, что в толпе вирус распространяется быстрее и что для здоровья важен чистый воздух. Но это два абсолютно не связанных между собой факта», — заключил доктор физико-математических наук, замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Гинзбург.

Всего в мире зафиксировано более 246 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов перевалило за отметку в 100 тысяч человек. По последним данным, в России врачи помогают 199 пациентам с COVID-19.