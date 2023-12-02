Мир 02 декабря 2023, 17:25 Зеленский уступил первое место в «рейтинге доверия» украинцев «Страна.ua»: главком ВСУ Залужный обогнал Зеленского в рейтинге доверия President Of Ukraine/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинцы стали меньше доверять президенту Владимиру Зеленскому, но в стране резко выросла популярность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Социологическая группа «Рейтинг» провела на Украине опрос, который показал, каким политикам жители государства доверяют больше.

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«Рейтинг доверия украинцев к главкому Валерию Залужному превысил показатели президента Владимира Зеленского», — указало издание.

В пользу Залужного высказались 82% опрошенных, в то время как Зеленскому доверились 72% респондентов. В исследовании отметили, что рейтинг президента Украины начал падать еще с июля.

«На гипотетических выборах, в которых бы участвовал и Зеленский, и Залужный, никто из них не одержал бы победы в первом туре», — заключили в статье.

Ранее политолог Данила Гуреев указал на раскол в украинских элитах из-за резко возросшей поддержки Залужного. По его словам, главком заручился поддержкой военных, но не имеет возможности устроить переворот и свергнуть Зеленского.