Раскрыты подробности захода британского эсминца в воды РФ в 2020 году

Британский эсминец D35 Dragon в октябре 2020 года был выдворен из территориальных вод России в районе Крыма, рассказал первый замдиректора ФСБ РФ — глава Пограничной службы Владимир Кулишов. До этого об этом инциденте на море не сообщалось никаких подробностей.

Как рассказал Кулишов в беседе с РИА «Новости», британский эсминец был выдворен совместными действиями Погранслужбы ФСБ, ВМФ и ВКС.

О выдворении британского корабля стало известно только сейчас. В декабре 2020 года замминистра обороны Александр Фомин сообщал только о факте прохода корабля Британии через территориальные воды России в Крыму. Эсминец прошел в районе мыса Херсонес, других подробностей Фомин не рассказал, уточнило РИА ФАН.

В мае этого года патрульный корабль «Трент» ВМС Великобритании зашел в акваторию Черного моря. Действия боевого судна не остались без внимания.