Британский патрульный корабль «Трент» взяли под контроль в Черном море

Патрульный корабль «Трент» ВМС Великобритании зашел в акваторию Черного моря. Действия боевого судна «не останутся без внимания», заявили в Национальном центре управления обороной РФ.

К слежению за маневрами «Трента» уже приступили корабли Черноморского флота, сообщило РИА «Новости».

Ранее в акваторию Черного моря вошел патрульный корабль «Командан Биро» французских ВМС. В конце апреля — сторожевой корабль «Гамильтон» береговой охраны США. Представители американского флота тогда заявили, что «Гамильтон» находится в Черном море для поддержки союзников по НАТО и партнеров.

В марте всего за сутки в Черное море зашли американский эсминец и ракетный крейсер. Оба судна входят в состав авианосной группы ВМС США.

Российское посольство в Вашингтоне ранее призывало США прекратить «безрассудное бряцание оружием» в Черном море. Вместо этого в дипмиссии посоветовали военным заняться своими делами в территориальных водах Соединенных Штатов.

«Мир и безопасность в Черном море не нуждаются в иностранном вмешательстве», — подчеркнули в посольстве.