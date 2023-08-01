Мир 01 августа 2023, 07:28 Экс-аналитик ЦРУ предупредил, что теракты против России могут обернуться преждевременной гибелью для Зеленского Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: президента Зеленского ждет преждевременная смерть из-за терактов Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

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Террористические акты на российской территории говорят о военной слабости киевского режима и ведут к преждевременной смерти президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон во время своего интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано сказал, что после атаки беспилотников в Москве Владимир Зеленский заявил о возрастающей силе Украины. Он счел удары по российской столице справедливыми. Ведущий задал вопросу Джонсону о том, как стоит трактовать такое высказывание украинского лидера.

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«Он идет к преждевременной смерти. Такова реальность, это акт отчаяния номер один. Во-вторых, вы должны спросить: ребята, если вы можете это сделать, почему вы не поражаете российские военные объекты, которые терзают ваши войска на местах», — сказал экс-аналитик ЦРУ.

Он напомнил, что около 90% переданных Соединенными Штатами ВСУ машин уничтожили российские военные в ходе атак. Украина же не может показать никаких успехов на поле боя и пресечь уничтожение техники. Вместо этого она наносит удары по другим целям.