Мир 10 мая 2023, 19:12 Раскрыты объемы активов Центробанка России в Швейцарии Правительство Швейцарии заявило о хранящихся в стране восьми миллиардах долларов ЦБ России

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Общая сумма активов и резервов Центрального банка России, которые находятся в Швейцарии, составляет 7,4 миллиарда франков (около восьми миллиардов долларов). Информацию привели в официальном релизе правительства европейской страны на основании собранных данных.

С конца марта в Швейцарии действует закон, по которому все держатели резервов и активов российского регулятора должны представить отчет об их объемах. Таким образом удалось выяснить, сколько средств остается без движения. Запрет на все операции с этими резервами и активами действует в Швейцарии с 25 марта 2022 года.

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Это не все российские деньги, которые находятся в стране. Еще 7,5 миллиардов франков принадлежат или контролируются лицами и компаниями, которые подпали под санкции. Все указанные активы заморожены.

В начале марта СМИ сообщили, что страны Европейского союза так и не смогли найти и прекратить движение активов Центрального банка России. Всего на счетах заморожен 21 миллиард евро, хотя размер даже прямых инвестиций со стороны России превышал 130 миллиардов.

Европейские страны представили очень разные отчеты о санкциях против активов российского регулятора. Если Бельгия и Люксембург отчитались о заморозке миллиардов, то Греция и Мальта сообщили, что оставили без движения 200 тысяч евро.

Представители ЕС продолжили обсуждения по использованию активов российского ЦБ для передачи выручки Украине для восстановления.