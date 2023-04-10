10 апреля 2023, 20:39
Замороженные активы России позволили Бельгии заработать миллионы евро
Le Soirсо: Бельгия заработала на арестованных российских активах 625 миллионов евро
За счет российских финансовых активов Бельгия получила доход в размере 625 миллионов евро. Об этом сообщило издание Le Soirсо со ссылкой на данные казначейства.
Дополнительные средства обнаружили во время последнего бюджетного контроля. Международный депозитарий Euroclear зарегистрирован в Бельгии. А в нем выплаты по купонам и облигациям с истекающим сроком погашения ведут к росту объема средств.
Реклама
Кроме того, в результате инвестиций Euroclear за год смог получить прибыль в размере 821 миллиона евро, которую обложили налогом по повышенной ставке.
Бельгия является рекордсменом по объему блокировки российских средств — 250 миллиардов евро, сообщило Nation News. По словам генерального управляющего администрации казначейства Александра де Геста, речь идет о 191,9 миллиарда евро трансакций и 58,7 миллиарда активов в этой же валюте.
Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ответила на вопрос журналиста Bloomberg о поиске российских резервов за границей. По ее словам, им уже ничем не помочь. По данным зарубежных регуляторов, они не могут найти 300 миллиардов долларов российских резервов, которые подпали под санкции.
Евро
Бельгия
Россия
Реклама
Реклама