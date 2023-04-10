Деньги 10 апреля 2023, 20:39 Замороженные активы России позволили Бельгии заработать миллионы евро Le Soirсо: Бельгия заработала на арестованных российских активах 625 миллионов евро Unsplash

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За счет российских финансовых активов Бельгия получила доход в размере 625 миллионов евро. Об этом сообщило издание Le Soirсо со ссылкой на данные казначейства.

Дополнительные средства обнаружили во время последнего бюджетного контроля. Международный депозитарий Euroclear зарегистрирован в Бельгии. А в нем выплаты по купонам и облигациям с истекающим сроком погашения ведут к росту объема средств.

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Кроме того, в результате инвестиций Euroclear за год смог получить прибыль в размере 821 миллиона евро, которую обложили налогом по повышенной ставке.

Бельгия является рекордсменом по объему блокировки российских средств — 250 миллиардов евро, сообщило Nation News. По словам генерального управляющего администрации казначейства Александра де Геста, речь идет о 191,9 миллиарда евро трансакций и 58,7 миллиарда активов в этой же валюте.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ответила на вопрос журналиста Bloomberg о поиске российских резервов за границей. По ее словам, им уже ничем не помочь. По данным зарубежных регуляторов, они не могут найти 300 миллиардов долларов российских резервов, которые подпали под санкции.