13 февраля 2024, 23:00
Раскрыто предназначение найденной на дне Балтийского моря древней стены
Найденная на дне Балтийского моря древняя стена оказалась частью ловушки оленей
Собранную из камней стену возрастом более 10 тысяч лет обнаружили археологи в акватории Балтийского моря недалеко от побережья Германии. В ходе исследования ученые установили, что это сохранившаяся часть постройки, которую охотники-собиратели каменного века использовали для поимки диких оленей. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
По предварительной оценке, под воду сооружение ушло в 8500 году до нашей эры. Благодаря отсутствию ветров оно сохранилось практически в первозданном виде. Обнаружить древнюю стену ученые смогли с помощью гидроакустических систем, а снимки автономных глубоководных аппаратов позволили внимательно изучить постройку, находящуюся на глубине 21 метр.
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Сооружение состоит из 1673 отдельных камней, каждый из которых в высоту менее одного метра. Тщательная подгонка строительного материала опровергает версию, что стена имеет естественное происхождение.
Предварительный анализ возраста стены позволил ученым утверждать, что его возвели племена, которые пришли в Европу после отхода Вейсхелийского ледяного щита — последнего ледникового периода северной части континента. Каменные постройки этого времени ранее находили в различных частях Земли, но никогда в Европе. Таким образом стена стала самым крупным из древнейших сооружений в этой части света.
Ранее неизвестные древние города, связанные сетью дорог, обнаружили археологи в джунглях Амазонки. Ученые пока не смогли назвать цивилизацию, которая стояла за строительством населенных пунктов, чей возраст насчитывает от 1500 до 3000 лет. В ходе исследования выяснилось, что общая площадь составила 300 квадратных километров. Жилые дома окружали поля с дренажными каналами.
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