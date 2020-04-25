СМИ сообщили о возможной смерти Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын скончался. Об этом якобы сообщила своим подписчикам замдиректора гонконгского спутникового телеканала HKSTV. По данным японского издания, руководитель Северной Кореи находится в «вегетативном состоянии» после операции на сердце в начале этого месяца.

Представительница поддерживаемого Китаем телеканала HKSTV Дженнифер Зенг рассказала о смерти Ким Чен Ына в мессенджере Weibo, где у нее 15 миллионов подписчиков. На это обратил внимание американский военный журналист Дуэйн д’Сильва, разместив скриншоты ее записи в своем Twitter. Однако затем его твит исчез, остались скриншоты в сингапурском издании International Business Times.

Утверждалось, что Зенг говорила о смерти северокорейского руководителя со ссылкой на «очень надежный ресурс».

Источник фото: скриншот д’Сильвы в International Business Times

В ее Twitter упоминаний о смерти Ким Чен Ына найти не удалось.

Сингапурское издание также опубликовало откровенный фейк — фото Ким Чен Ына в гробу, сделанное с помощью Photoshop.

Источник фото: скриншот страницы в International Business Times

Также со ссылкой на японский журнал Shukan Gendai д’Сильва сообщил, что Ким Чен Ын находится в коме — в «вегетативном состоянии» после операции на сердце, сделанной в этом месяце.

Информация о смерти северокорейского лидера широко разошлась в англоязычных СМИ после заметки в таблоиде New York Post, который сослался на ресурсы, указанные д’Сильвой.