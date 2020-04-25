    25 апреля 2020, 21:54

    СМИ сообщили о возможной смерти Ким Чен Ына

    Кирилл Фролов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын скончался. Об этом якобы сообщила своим подписчикам замдиректора гонконгского спутникового телеканала HKSTV. По данным японского издания, руководитель Северной Кореи находится в «вегетативном состоянии» после операции на сердце в начале этого месяца.
    СМИ сообщили о возможной смерти Ким Чен Ына

    Представительница поддерживаемого Китаем телеканала HKSTV Дженнифер Зенг рассказала о смерти Ким Чен Ына в мессенджере Weibo, где у нее 15 миллионов подписчиков. На это обратил внимание американский военный журналист Дуэйн д’Сильва, разместив скриншоты ее записи в своем Twitter. Однако затем его твит исчез, остались скриншоты в сингапурском издании International Business Times.

    Утверждалось, что Зенг говорила о смерти северокорейского руководителя со ссылкой на «очень надежный ресурс».

    Источник фото: скриншот д’Сильвы в International Business Times

    В ее Twitter упоминаний о смерти Ким Чен Ына найти не удалось.

    Сингапурское издание также опубликовало откровенный фейк — фото Ким Чен Ына в гробу, сделанное с помощью Photoshop.

    СМИ сообщили о возможной смерти Ким Чен Ына | Изображение 1
    Источник фото: скриншот страницы в International Business Times

    Также со ссылкой на японский журнал Shukan Gendai д’Сильва сообщил, что Ким Чен Ын находится в коме — в «вегетативном состоянии» после операции на сердце, сделанной в этом месяце.

    Информация о смерти северокорейского лидера широко разошлась в англоязычных СМИ после заметки в таблоиде New York Post, который сослался на ресурсы, указанные д’Сильвой.