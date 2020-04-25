СМИ сообщили о возможной смерти Ким Чен Ына
Представительница поддерживаемого Китаем телеканала HKSTV Дженнифер Зенг рассказала о смерти Ким Чен Ына в мессенджере Weibo, где у нее 15 миллионов подписчиков. На это обратил внимание американский военный журналист Дуэйн д’Сильва, разместив скриншоты ее записи в своем Twitter. Однако затем его твит исчез, остались скриншоты в сингапурском издании International Business Times.
Утверждалось, что Зенг говорила о смерти северокорейского руководителя со ссылкой на «очень надежный ресурс».
В ее Twitter упоминаний о смерти Ким Чен Ына найти не удалось.
Сингапурское издание также опубликовало откровенный фейк — фото Ким Чен Ына в гробу, сделанное с помощью Photoshop.
Также со ссылкой на японский журнал Shukan Gendai д’Сильва сообщил, что Ким Чен Ын находится в коме — в «вегетативном состоянии» после операции на сердце, сделанной в этом месяце.
Информация о смерти северокорейского лидера широко разошлась в англоязычных СМИ после заметки в таблоиде New York Post, который сослался на ресурсы, указанные д’Сильвой.