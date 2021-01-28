Раскрыта тайна перевала Дятлова

К травмам, найденным на телах туристов из группы Дятлова мог привести лавинный сход снега. Ранее уже высказывалась подобная теория. Но она была отвергнута из-за того, что исследователи не нашли аномальных травм и причин схода лавины. Швейцарские инженеры предположили, что причиной стал ее необычный механизм.

Свои результаты они опубликовали в журнале Communications earth & environment. По мнению исследователей, сход лавины вызвал снег, накопившийся под воздействием ветра непосредственно над палаткой погибших студентов.

Сформировавшаяся снежная плита могла обрушиться на перепуганных, выскочивших из палатки людей. Полученные травмы были не смертельны, туристы погибли от переохлаждения.

В соответствии с выводами судмедэкспертизы, в 1959 году на Северном Урале студенты действительно замерзли. Но у некоторых были зафиксированы серьезные травмы. Выдвигались различные версии, от нападения беглых заключенных до ссоры между туристами.

Права на российский сериал «Перевал Дятлова» купило немецкое отделение Disney. Его увидят в Германии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании и Исландии.