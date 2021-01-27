Disnеу купил права на российский сериал «Перевал Дятлова»

Компания Disney купила права на показ российского сериала «Перевал Дятлова». Телевизионное шоу будут транслировать в Германии на платной платформе Fox German.

Права приобрело немецкое отделение Disney у немецкой дистрибьюторской компании Beta Film, сообщает РИА «Новости». Сериал увидят не только жители Германии, но и Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании и Исландии на платформе SVOD Cirkus.

Сериал «Перевал Дятлова» рассказывает о трагедии, которая произошла в 1959 году, когда группа советских туристов отправилась в лыжный поход по горам Северного Урала. Участников экспедиции нашли через пару дней мертвыми, выжил лишь один человек, которому пришлось вернуться домой на полпути. Смерть советских студентов до сих пор является одной из самых загадочных в мире. В сериале в причинах трагедии пытается разобраться следственная группа во главе с майором КГБ Олегом Костиным. Нечетные серии посвящены расследованию, а четные — описывают историю похода.

«Перевал Дятлова» был признан лучшим российским сериалом 2020 года по версии пользователей портала «Кино Mail.ru».