Раскрыта судьба законопроекта о помощи Украине на 40 миллиардов долларов

Сенат США вернется к рассмотрению законопроекта о выделении Украине помощи почти на 40 миллиардов долларов на следующей неделе. Республиканец Рэнд Пол не заблокировал законопроект, а просто не дал завершить процедуру голосования. Об этом «360» заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

Он напомнил, что документ уже прошел рассмотрение в палате представителей. Если, как того требует сенатор Пол, в закон внесут изменения, то его отправят на новое рассмотрение в нижнюю палату американского парламента.

«Вот такой план у сенатора. Заблокировать законопроект он не может. Но есть уловки, которые позволяют замедлить рассмотрение», — пояснил Юрий Рогулев.

Он добавил, что в пятницу у сената США заседаний нет, на следующую сессию он соберется в начале следующей недели, когда будет понятна судьба этого законопроекта. Сейчас он остается в подвешенном состоянии.

При этом Юрий Рогулев отметил, что горячего одобрения среди американцев дополнительная помощь Украине не найдет. Это только усилит и без того высокую инфляцию.

«Байден и так просил 3,5 триллиона долларов, а ему оставили полтора триллиона. Но республиканцы все равно считают, что это большое инфляционное давление на экономику, такое количество денег. Пособия всякие в связи с ковидом до сих пор выплачиваются. Это все разгоняет инфляцию», — отметил доктор исторических наук.

Также он отметил, что еще большее недовольство среди американцев вызывает рост цен на бензин, который начался после введения ограничения на добычу энергоресурсов. Сейчас этот запрет снят, но для увеличения поставок горючего нужно время, а цены и так выросли на 40%.

«Плюс деньги на Украину идут в больших количествах и неизвестно, куда они попадают. Поэтому сенатор Пол и потребовал ввести контроль за использованием этих средств», — подытожил Рогулев.

Лидеры демократов и республиканцев в сенате США в минувший четверг, 12 мая, объявили об ускоренном принятии законопроекта о выделении Украине нового транша помощи на сумму почти 40 миллиардов долларов. Против быстрого принятия решения выступил сенатор Рэнд Пол. Он потребовал прописать в документе положения о введении контроля за расходом выделенных средств. Также он подчеркнул, что не готов жертвовать американской экономикой ради чужой страны.