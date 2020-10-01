Ученые: коронавирус опаснее испанки

По данным ИА «Невские новости», ученые сравнили показатели смертности от этих двух инфекций. По мнению исследователей, если не будет найдено эффективное средство, количество жертв превысит показатели 1918 года.

«При недостаточном лечении инфекция SARS-CoV-2 может иметь сравнимую или большую смертность, чем инфекция вируса гриппа H1N1 1918 года», — рассказали ученые.