Мир 14 февраля 2023, 17:55 Раскрыт срок поставки танков Leopard на Украину Министр обороны Польши Блащак заявил о доставке первых танков Leopard на Украину в марте Википедия

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Первые танки Leopard доставят на Украину в марте. Как сообщил ТАСС, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак по итогам заседания глав оборонных ведомств стран НАТО в формате «Рамштайн» в Брюсселе.

Польский министр напомнил, что сейчас украинские военные проходят обучение по управлению боевыми машинами.

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«В марте эти танки попадут на Украину», — подчеркнул Блащак.

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Он добавил, что среди стран НАТО сформировались две танковые коалиции. Первая во главе с Германией предоставит Украине танки Leopard 2А6, а организованное Польшей объединение — военные машины Leopard 2А4.

«К декларациям Канады и Испании сегодня присоединилась Норвегия. Мы работаем над тем, чтобы Финляндия также передала такие танки», — подчеркнул Блащак.

Украинские военные проходят обучение по управлению танками Leopard на военных полигонах Польши и Германии. Курсы включают себя простейшие базовые элементы, поэтому их срок составляет всего шесть-восемь недель.

От обучения украинских военных отказалась Австрия. Министр обороны страны Клаудия Таннер заявила, что каждая страна Евросоюза принимает собственное решение о мерах по поддержке Украины.