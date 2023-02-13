Мир 13 февраля 2023, 18:53 Австрия отказалась обучать украинских солдат управлению танками Leopard Минобороны Австрии отказалось проводить курсы для ВСУ по управлению танками Leopard Википедия

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Украинские военные не смогут тренироваться управлять танками Leopard на полигонах Австрии. Об этом сообщил телеканал ORF со ссылкой на заявление министра обороны страны Клаудии Таннер.

Руководитель ведомства подчеркнула, что каждая страна Евросоюза принимает собственное решение по поддержке Украины в рамках своих законов.

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Эксперт по международному праву Ральф Яник назвал решение австрийского министра попыткой сохранить остатки нейтралитета. Он напомнил, что на военных полигонах страны тренировки по управлению танками Leopard уже проходят военные Чехии и Венгрии.

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Яник подчеркнул, что ожидает в ближайшее время обвинений в адрес руководства страны в отказе в поддержке Украины из-за политических причин.

«Мы предпочитаем жить с остатком нейтралитета, а не проверять его пределы, которые регламентирует закон», — заявил эксперт.

СМИ Германии со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что первые уроки украинских военных по управлению танками Leopard начнутся в середине этой недели на военном полигоне в городе Мунстер в Нижней Саксонии. Обучение продлится до восьми недель, и первые боевые машины отправят на фронт в конце марта.