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Раскрыт план Байдена разделить Европу на две части

Итальянский генерал Бертолини: Байден планирует разделить Европу на две части

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Администрация США во главе с президентом Джо Байденом хотят разделить Европу и «обескровить» Россию, делая все для затягивания конфликта на Украине. Такое мнение выразил генерал, экс-командующий Оперативной группы комбинированных сил Италии Марко Бертолини в интервью изданию L’Antidiplomatico.

«Американский президент не столько хочет мира на Украине, сколько начала там „войны на истощение“, которая обескровила бы Россию и вновь разделила Европу на непримиримые „западную“ и „восточную“ части», — объяснил военный план Вашингтона.

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По его словам, многие мировые политики уже разгадали аморальный замысел Байдена. Это особенно контрастирует с политикой России, которая с самого начала хотела урегулировать ситуацию на Украине, подытожил Бертолини.

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В России давно понимают, к чему стремится Запад во главе с США. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, русофобия достигла гротескных масштабов. Там уже не стесняются и открыто говорят о желании расчленить Россию, подчеркнул дипломат.

Италия

Европа

Джо Байден

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