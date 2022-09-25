Мир 25 сентября 2022, 02:34 Поделиться Telegram

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Viber Запад хочет расчленить Россию — Лавров Глава МИД России Лавров: Запад хочет расчленить Россию РИА «Новости»

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Западные страны без стеснения призывают расчленить Россию. Все это говорит о разгуле русофобии. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США, его слова передало РИА «Новости».

«Официальная русофобия приобрела на Западе беспрецедентные, гротескные масштабы. Там уже не стесняются открыто заявлять о намерении не только нанести нашей стране военное поражение, но и разрушить, расчленить Россию», — прокомментировал российский дипломат.

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По словам Лаврова, Запад хочет исключить сильного противника из игры. Многим не нравится независимый курс России. США и их союзники, добавил министр, буквально «выкручивают руки» всем, кто пытается самостоятельно мыслить. И никакой свободы выбора и демократии просто нет.

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Вашингтон хочет распространить «доктрину Монро» на весь земной шар. Американская администрация видит другие государства своим «задним двором», подытожил Лавров. Аналогичной политики стали придерживаться и в Евросоюзе.

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