Резкое высказывание президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине поставило страны НАТО перед выбором. Они должны принять решение — поддержать или отвергнуть позицию Вашингтона. Об этом сообщило издание Svenska Dagbladet.

«Раскол в кругах НАТО — свершившийся факт», — написал автор материала.

Он уточнил, что члены НАТО полностью зависимы от экономической и военной силы США. При этом многие из них заинтересованы в тесном сотрудничестве с Россией.

«Странам, у которых есть особые причины сохранять хорошие отношения с русскими, найти золотую середину будет трудно», — написал он.

Как пример автор указал на «большой газовый бизнес» России и Германии, в том числе строительство «Северного потока — 2». Таким же примером являются российско-турецкие военные сделки. Кроме того, ряд европейских стран заинтересован в российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Ранее Джо Байден заявил телеканалу ABC, что Путин «ответит» за «вмешательство в выборы в США». Кроме того, он признал, что считает Путина «убийцей». В ответ российский лидер пожелал американскому коллеге здоровья и предложил публично пообщаться в прямом эфире, но разговор так и не состоялся. По словам Дмитрия Пескова, для этого «не было готовности американской стороны».