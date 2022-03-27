Расходный материал. СМИ рассказали о реальном отношении Байдена к Украине

Президент США Джо Байден использует Украину в качестве расходного материала для противостояния с Россией. Об этом в своем блоге сообщил американский журналист Гленн Гринвальд.

По его словам, Вашингтон, начиная с 2014 года, не только подталкивал Киев к активной милитаризации, но и направлял в страну военных советников и сотрудников разведслужб для обучения военнослужащих ВСУ. При этом значительная часть поставленного на Украину оружия попала в распоряжение добровольческих батальонов, интегрированных в систему вооруженных сил.

«Все это похоже на форму де-факто экспансии НАТО без официального членства в альянсе», — отметил Гринвальд.

Он полагает, что Штаты наращивали военные возможности Украины, чтобы использовать ее как «прокси» для ведения продолжительной борьбы с Россией.

Гринвальд также обратил внимание на то, что на протяжении восьми лет руководство США жестко пресекало любые дискуссии о необходимости договариваться с РФ и избегать конфронтаций в Восточной Европе. При этом называвших Украину сферой жизненных интересов России политологов и экспертов обвиняли в отсутствии патриотизма и пророссийских настроениях.

«Подводя итог, можно сказать, что администрация Байдена <…> рискует столкнуть две мощнейшие ядерные державы в войне», — резюмировал Гринвальд.

Ранее американское издание Politico написало, что Байден пока не сдержал обещание спасти ЕС от энергетической зависимости от России.