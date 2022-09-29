Около 30 человек из колонны беженцев в Херсонской области погибли из-за обстрела со стороны ВСУ | 360°

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Около 30 человек из колонны беженцев в Херсонской области погибли из-за обстрела со стороны ВСУ

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Около 30 человек погибли из-за обстрела со стороны Украины в Харьковской области. Это была колонна беженцев. Стрельба продолжается, из-за нее экстренные службы не могут вывезти тела. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

«Погибли около 30 человек под обстрелом колонны, среди них есть дети. Это предварительные данные», — сообщил он.

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По словам Мирошника, экстренные службы пока не могут вывезти тела погибших из-за продолжающихся обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

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Также посол подчеркнул, что серьезно увеличилось количество людей, которые выезжают их Харьковской области в сторону ЛНР или Белгородской области.

Ранее стало известно,  что Вооруженные силы Украины ударили по газопроводу в Херсонской области, в Каховском районе и Новой Каховке пропала подача газа.

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