Пхеньян показал новую баллистическую ракету для субмарин

На торжественном военном параде, проведенном в честь восьмого съезда Трудовой партии Северной Кореи (ТПК) в Пхеньяне, власти показали баллистическую ракету подводного базирования.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) назвало ее мощнейшим оружием мира. Несколько ракет прошли по площади, демонстрируя «мощь революционных вооруженных сил страны».

По данным ТАСС, агентство сообщило об этом на следующий день после парада. На центральной площади также показали образцы тактических ракет и самоходных артиллерийских установок. Принимал парад северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Восьмой съезд правящей партии проходил 5–12 января. Предыдущий состоялся в мае 2016 года. Последний военный парад в Пхеньяне был приурочен к 75-летию ТПК, которое отмечали в октябре 2020 года.

В августе мировые СМИ сообщили, что Северная Корея продолжает разрабатывать ядерное оружие, сосредоточившись на миниатюрных образцах.