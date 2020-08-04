СМИ: КНДР занялась созданием ядерного оружия
Северная Корея продолжает разрабатывать ядерное оружие. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
По данным портала «Политика сегодня», в конфиденциальном докладе ООН говорится, что Северная Корея могла создать миниатюрные ядерные устройства. Также предполагается, что государство стремится к «развитию миниатюризации» и в дальнейшем.
«КНДР продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного реактора», — сообщили СМИ.