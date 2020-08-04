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    04 августа 2020, 14:24

    СМИ: КНДР занялась созданием ядерного оружия

    Дарья Морозова

    Северная Корея продолжает разрабатывать ядерное оружие. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    По данным портала «Политика сегодня», в конфиденциальном докладе ООН говорится, что Северная Корея могла создать миниатюрные ядерные устройства. Также предполагается, что государство стремится к «развитию миниатюризации» и в дальнейшем.

    «КНДР продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного реактора», — сообщили СМИ.

    Новости SMI.FM