SpaceX взорвала Falcon 9

Новейший корабль Crew Dragon компании SpaceX запустили во Флориде, взорвав при этом ракету-носитель Falcon 9. Так они провели испытания системы эвакуации экипажа в случае аварии.

Об этом NASA сообщило на своем официальном сайте.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 10:30 по местному времени (18:30 по Москве), и уже через 84 секунды все двигатели ракеты остановились. После команды на экстренное отделение от Falcon 9, Crew Dragon запустил восемь резервных двигателей — они отвели его на безопасное расстояние. Для того, чтобы тесты прошли максимально реалистично, ракету Falcon 9 специально взорвали.

Испытание прошло успешно — корабль приводнился в Атлантическом океане, опустившись в воду на парашютах.

«Капсула SpaceX Crew Dragon упала в океан! Тест был завершен менее чем за 10 минут. Следующий шаг — восстановление космического корабля. Ожидается, что этот процесс займет около двух часов», — сообщило NASA.