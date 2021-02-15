Ракета «Союз-2.1а» стартовала с Байконура

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур. Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) запас еды и заплатки для трещин.

Старт был дан в 07:45 по московскому времени с 31-й площадки космодрома. Прямая трансляция ведется на сайте Роскомоса. Выведение корабля на орбиту должно занять около девяти минут. Это первый запуск российского грузового корабля к МКС в этом году.

Прогресс» будет лететь до МКС два дня. Стыковка запланирована на 09:20 17 февраля.

Кораблю доставит на станцию2,5 тонны грузов. Это 600 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и порядка 1400 килограммов разного оборудования и материалов. В частности, аппаратура бортовых систем управления и жизнеобеспечения, одежда и укладка для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения.

Также на Международную космическую станцию отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля «Звезда». Ее зафиксировали еще в сентябре 2019 года. Причиной стали трещины в корпусе промежуточной камеры модуля, одну из которых нашли и заделали временной заплаткой в конце 2020 года. Другие трещины намерены искать с помощью мощного микроскопа.