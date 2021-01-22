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    22 января 2021, 13:24

    Трещины на МКС станут искать мощным микроскопом

    Дарья Бунякова

    На Международной космической станции (МКС) нашли место утечки воздуха. При этом специалисты подозревают, что есть еще одна трещина. Для ее обнаружения доставят мощный микроскоп.
    Трещины на МКС станут искать мощным микроскопом

    «Пока мы нашли одну и под подозрением еще одно место, где есть какая-то негерметичность. Мы должны привезти на грузовом корабле мощный микроскоп, с помощью которого должны это место исследовать. Но пока абсолютной уверенности нет», — сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев в эфире канала «Россия-24».

    Он добавил, что негерметичность не привела к значительным потерям воздуха. Размер трещины он сравнил с отверстием от сверла диаметром 0,2 миллиметра. При этом Соловьев отметил, что в быту, наверное, даже нет таких сверл.

    «Что касается потерь из-за этого, наше давление 750 миллиметров ртутного столба, а так мы в сутки вследствие этой якобы негерметичности теряем 0,3-0,4 миллиметра ртутного столба», — рассказал руководитель полета.

    По его словам, минимальной аварийной разгерметизацией считает 0,5-1 миллиметр падения за минуту. Сейчас специалисты занимаются вопросом утечки воздуха.

    Небольшая утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре 2019 года. Возможное место нашли в промежуточной камере российского модуля «Звезда». В январе 2021 года поиск второго места утечки приостановили.