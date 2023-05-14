Мир 14 мая 2023, 11:14 Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту 56 спутников Starlink SpaceX сообщила о выводе на орбиту 56 спутников Starlink

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Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (США). Информация об этом появилась в аккаунте SpaceX в Twitter.

Falcon 9 взлетела в 01:03 по местному времени (в 08:03 по московскому). Она должна была доставить на орбиту 56 мини-спутников Starlink.

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Через девять минут после запуска многоразовая первая ступень ракеты вернулась на плавучую платформу Just Read the Instructions в Тихом океане. Позже SpaceX сообщила, что спутники развернули на орбите.

Предыдущий запуск провели в марте. Тогда на орбиту вывели 51 интернет-спутник. В общей сложности SpaceX планирует вывести на орбиту 29 988 устройств. При этом в прошлом году Федеральная комиссия по связи США дала разрешение только на 7500 из них.

Целью проекта Starlink по созданию системы спутников называют обеспечение глобального доступа к интернету по всему миру.