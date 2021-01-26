Эксперт ВОЗ сообщил о будущем коронавируса
Об этом на брифинге Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Видео опубликовано в Twitter.
Райан признал, что пока единственным заболеванием, которое науке удалось победить, является оспа. Полиомиелит или корь до сих пор не ликвидированы.
Эксперт также напомнил, что патоген зафиксирован во всем мире, а доступ к вакцине неоптимален. По его мнению, в ближайшее время ситуация не изменится, поэтому передача возбудителя инфекции продолжится.
«В этом году мы имеем возможность значительно сократить смертность и вернуться к нормальной жизни. Однако вирус продолжит передаваться достаточно долго, если мы не сможем обеспечить повсеместный охват», — цитирует Райна Lenta.ru.
На днях представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что пройдет вакцинацию от коронавируса на российской территории сразу же после появления такой возможности.