Эксперт ВОЗ сообщил о будущем коронавируса

У коронавируса есть несколько характеристик, которые заставляют предположить, что человечеству не удастся от него избавиться. SARS-CoV-2 станет эндемическим — системным и характерным для определенной местности заболеванием.

Об этом на брифинге Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Видео опубликовано в Twitter.

Райан признал, что пока единственным заболеванием, которое науке удалось победить, является оспа. Полиомиелит или корь до сих пор не ликвидированы.

Эксперт также напомнил, что патоген зафиксирован во всем мире, а доступ к вакцине неоптимален. По его мнению, в ближайшее время ситуация не изменится, поэтому передача возбудителя инфекции продолжится.

«В этом году мы имеем возможность значительно сократить смертность и вернуться к нормальной жизни. Однако вирус продолжит передаваться достаточно долго, если мы не сможем обеспечить повсеместный охват», — цитирует Райна Lenta.ru.

На днях представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что пройдет вакцинацию от коронавируса на российской территории сразу же после появления такой возможности.