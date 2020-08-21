Радость Турции из-за найденного газа сочли преждевременной. Добыть его будет тяжело и дорого

Открытие месторождения газа и последующая добыча — это всегда огромные риски как коммерческие, так и геологические. Об этом в беседе с «360» заявил независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов.

«Если последить за историей таких проектов, то когда СМИ сообщают, что найдены какие-то месторождения там, то четыре из пяти коммерчески неэффективны, или запасов существенно меньше, или там дорого добывать, или есть какие-то сложности», — пояснил он.

Эксперт отметил, что пока рано говорить об успехе проекта. Но уже сейчас понятно, что разработка морского месторождения — это дорогой процесс. При этом еще нужно учитывать логистику. Пока коммерческие риски не оценены полностью.

То, что Турция заявила о начале добычи в 2023 году, вызвало у эксперта серьезный скепсис. Он не исключил, что количество добытого сырья может составить около 5%, на что уйдет очень много времени.

«Был у нас такой знаменитый проект „Баку — Тбилиси — Джейхан“, который позиционировался как полный отказ от нефти из России, но выяснилось, что азербайджанцы просто надули оценку запасов. Трубопровод вышел на проектную мощность только через 10 лет. Хотя на эту тему было огромное количество спекуляций», — напомнил Дмитрий Адамидов.

По словам эксперта, пока в проекте Турции огромное количество неизвестных и громкие заявления. Он предложил не торопиться с выводами.

В пятницу, 21 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о найденном в Черном море крупнейшем месторождении природного газа, чей объем он оценил в 320 миллиардов кубометров. Он подчеркнул, что газоснабжение страны из собственных запасов начнется в 2023 году.