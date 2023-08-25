Мир 25 августа 2023, 02:36 Радиолокационный снимок места падения самолета Пригожина появился в Сети CNN опубликовал радиолокационное изображение места падения самолета Пригожина Телеканал «360»

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Радиолокационное изображение места крушения самолета Embraer Legacy 600 в Тверской области опубликовал американский телеканал CNN. Снимок журналистам предоставила компания Umbra Lab.

Согласно полученным кадрам, фюзеляж самолета был практически не поврежден до момента столкновения с землей. CNN сделал такой вывод на основании расположения обломков самолета на снимках и по видео, на котором заметно, как у воздушного судна при падении оторвало крыло.

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«Изображение радара с синтезированной апертурой (SAR) показало, что место крушения имеет форму продолговатого овала, содержащего в основном фюзеляж, и ограничено определенной областью», — сказано в материале телеканала.

Большая часть обломков борта упала на краю лесной поляны, хвостовая часть самолета лежала в двух километрах от фюзеляжа.

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал в деле о крушении самолета ориентироваться только на факты, а не на сообщения западных СМИ.