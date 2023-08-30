Общество 30 августа 2023, 16:22 Профессор Шамин рассказал, что наполнитель для кошачьего туалета может излучать радиацию

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В российских квартирах есть достаточно много предметов, которые могут излучать радиацию. Об этом Lenta.ru рассказал профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин.

По его словам, не стоит слишком сильно переживать, потому что, если при производстве не было нарушений, то излучения минимальны и не опасны. Тем не менее, стоит помнить, что к радиоактивными предметам могут относиться глянцевые журналы, хрусталь и даже комкующийся наполнитель для кошачьего туалета.

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«При этом стоит отметить, что перечисленные продукты и вещи при условии их качественного изготовления и разумного потребления не представляют опасности для здоровья человека или домашних питомце», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что, если какой-то предмет вызвал сомнение, то следует обратиться в территориальное управление Роспотребнадзора.

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