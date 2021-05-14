Радикал в тюрьме написал пьесу о теракте и воплотил идею в жизнь

Сотрудники британских спецслужб не разглядели сигнал в пьесе, которую написал в тюрьме отбывавший наказание пакистанский террорист Усман Хан. После того как он вышел на свободу, он реализовал свою задумку в реальности. Об этом сообщило издание Independent.

Усмана Хана осудили в 2012 году за организацию лагерей для террористов в Пакистане. В тюрьме он ходил на курсы литературного мастерства по программе Кембриджского университета «Учимся вместе». За несколько месяцев до освобождения он написал пьесу под названием «Двигайтесь на север».

Главные герои сюжета планировали убийство с использованием холодного оружия. Все материалы, которые писали заключенные, изучали сотрудники спецслужб. В произведении начинающего драматурга ничего криминального не увидели. Они посчитали, что он просто описывает переживания своего прошлого.

В 2018 году Хана за хорошее поведение выпустили из тюрьмы, но оставили под наблюдением полиции. Осенью 2019 года бывшего заключенного пригласили на празднование годовщины программы, которую он прошел. Встреча проходила в здании Фишмонгерс-холл в центре Лондона. Туда Хан пришел с ножами в сумке и устроил резню.

Он успел убить двоих и ранить трех человек, после чего выбежал на мост. В погоню за ним бросились повар, бывший заключенный и гид, который водил экскурсии по Лондону. Видео драки обошло социальные сети.

Против вооруженного ножом террориста мужчины боролись при помощи огнетушителя и рога нарвала, который вытащили из ресторана. Он удерживали Хана до приезда полицейских. Правоохранители застрелили террориста при попытке бегства.

Сейчас в деле разбирается следствие. Оно пытается установить, была ли возможность предотвратить это нападение. Сотрудники спецслужб утверждают, что террорист не проявлял никаких признаков, что готовит теракт.