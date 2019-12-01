Повар, гид и бывший заключенный стали героями Лондона. Они задержали террориста на мосту

Нападение на мосту в Лондоне всколыхнуло столицу Великобритании. Вооруженный ножом мужчина убил двоих человек и ранил еще пятерых. Еще до приезда полиции его смогли задержать простые люди, которых сегодня называют героями. О том, кто они и как у них получилось схватить злоумышленника — в материале «360».

Неожиданные герои

Устроившего резню террориста задержали простые люди: повар, бывший заключенный и водящий экскурсии по Лондону гид. Недавно вышедший из тюрьмы Джеймс Форд находился на собрании реабилитационной программы для бывших заключенных. Там же злоумышленник и совершил первое убийство, после чего выбежал на улицу и начал резать прохожих. Форд схватил огнетушитель, чтобы отбиваться от вероятного удара ножом и бросился за террористом.

Вторым человеком стал повар, из рыбного ресторана. Он увидел, что происходит и, схватив со стены, бивень нарвала, который украшал вход побежал на помощь. Уже после коллега повара рассказал журналистам, что героя зовут Лукаш и он приехал из Польши.

По предварительным данным, повар получил несколько ножевых ранений, когда пытался схватить нападавшего. Третьим стал работающий гидом Томас Грей.

«Герои выглядят так: парень с огнетушителем, другой с голыми руками и, конечно, Лукаш, польский повар с пятифутовым нарвальным бивнем. Пояс смертника мог быть реальным, а его нож уже убил двоих человек. Эти мужчины заслуживают медаль».

Трое мужчин пытались разоружить поваленного на землю террориста и удержать его до приезда полиции.

«Там было два больших парня, которые боролись с другим мужчиной и посадили его на землю. Я спросил, что происходит, и кто-то сказал, что мужчина на земле только что зарезал двух женщин. Я видел, что у него было два кухонных ножа с лезвиями длиной около восьми дюймов (20 сантиметров). По одному в каждой руке. Один из ножей, казалось, был прикреплен к его руке скотчем», — после рассказал Томас Грей.

«Террор на Лондонского мосту: Томас Грей — один из храбрых людей, которые задержали нападавшего. Он утверждает, что подозреваемый был вооружен более чем одним оружием, когда ранил людей в центре Лондона».

По словам Томаса Грея, он ударил злоумышленника по руке, чтобы он отпустил свое оружие. Когда это удалось один из мужчин оттолкнул нож подальше. Рассказывая о других участниках задержания он назвал их «потрясающими ребятами» и героями.

Прибывшая на место полиция потребовала у свидетелей уйти. После чего устроившего нападение застрелили.

Мэр Лондона Садик Хан, говоря о героях Лондонского моста, назвал их лучшими представителями человечества и поблагодарил за храбрость.

«На съемке, которую все видели, показан захватывающий дух героизма жителей, которые буквально бежали к опасности, не зная, что им противостояло. Спасибо от имени всех лондонцев», — сказал он.

После он отметил, что аварийные службы и сотрудников силовых ведомств готовят к тому, чтобы противостоять подобным случаям. Простых людей, которые не побоялись схватить потенциального террориста не готовил никто, что делает их поступок еще восхитительней.

«Они увидели человека с поясом со взрывчаткой, но побежали к нему, чтобы не допустить причинения вреда другим людям. Я горжусь ими. И мы все должны гордиться», — подчеркнул мэр британской столицы.

Освобожденный террорист

Нападение на мосту в Лондоне совершил 28-летний Усман Хан. Он только недавно освободился из тюрьмы, где отбывал наказание по обвинению в причастности к терроризму. Как сообщила телерадиокомпания «Би-би-си», Хана осудили в 2012 году. По версии следствия он состоял в группе, которая планировала взрывы и хотела организовать лагерь для подготовки террористов в Пакистане.

Молодого человека осудили на 16 лет, но за хорошее поведение он вышел еще в прошлом году, но при этом его обязали носить электронный браслет, чтобы отслеживать его передвижения.

В полиции явно не удивились, когда Усман Хан отправился в минувшую пятницу к Лондонскому мосту. В конце находится здание Гильдии рыботорговцев. Там проводились собрания реабилитационной программы для бывших заключенных. Одним из организаторов был 25-летний выпускник Кембриджа Джек Меррит. Именно он и стал первой жертвой Усмана Хана.

Второй убитой стала женщина, чье имя пока полиция не раскрыла. Злоумышленник находился в толпе.

Усман Хан пришел на собрание с муляжом бомбы, которую закрепил на животе и двумя ножами. В какой-то момент он бросился на людей и успел зарезать женщину и Джека Меррита. После этого он бросился на улицу, где ранил еще пять человек.

Сегодня стало известно, что «Исламское государство»* заявило, что Усман Хан действовал по их приказу.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России