Мир 29 марта 2023, 18:53 Рада задумалась над рассылкой повесток через мессенджеры Депутат Вениславский рассказал об обсуждении в Раде рассылки повесток через мессенджеры РИА «Новости»

Читать 360tv в

На Украине решили рассмотреть новый вариант рассылки повесток для призыва в ВСУ. По мнению депутатов Рады, для этого можно использовать мессенджеры, сообщил ТАСС.

О возможном нововведении рассказал депутат «Слуги народа», член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Реклама

Политик обратил внимание, что в криминальном и гражданском процессуальных кодексах страны предусмотрена возможность отправлять уведомления о времени судебного заседания через мессенджеры.

«Почему бы это не распространить на военнообязанных, потому что база телефонов всех военнообязанных уже была полностью сформирована», — сказал он.

Вениславский отметил, что у украинских властей на сегодняшний день есть технические возможности, чтобы удостовериться в получении адресатом повестки через мессенджер.

«Мы должны быть откровенны, с мобилизацией на Украине есть определенные проблемы», — добавил депутат.

По его словам, в стране есть миллионы внутренне перемещенных лиц. Многие из них — мужчины призывного возраста. Но далеко не все из них встали на воинский учет по новому месту жительства. С возможностью призыва таких военнообязанных есть сложности, хотя они являются мобилизационным ресурсом, заметил депутат.

Ранее глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия не исключил, что на Украине могут провести дополнительную мобилизацию, если Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие.