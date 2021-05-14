Рада рассмотрит вопрос об отставке главы Минздрава Украины

Верховная рада получила представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке главы украинского Минздрава Максима Степанова. Об этом сообщила пресс-секретарь спикера парламента Ольга Туний.

Как предполагается, глава Минздрава Украины отказался писать заявление об уходе с должности по собственному желанию, поэтому глава кабмина подал представление на его увольнение.

«Официально сообщаю, что в Верховную раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова», — написала Туний на своей странице в Facebook, уточнило РИА ФАН.

Вопрос об отставке министра здравоохранения депутаты Рады могут рассмотреть уже на следующей неделе.

В апреле депутат Рады Ольга Стефанишина вручила главе Минздрава Украины Максиму Степанову похоронный букет. Она заявила, что ее попросили передать цветы министру родственники умершего от ковида человека. Степанов же обвинил Стефанишину в манипуляции и дешевом пиаре на смерти людей.