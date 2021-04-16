Главе Минздрава Украины вручили похоронный букет

Депутат Рады Ольга Стефанишина вручила главе Минздрава Украины Максиму Степанову похоронный букет — перевязанные черной лентой гвоздики. Об этом сообщил сайт «Страна.ua».

Стефанишина заявила, что ее попросили передать цветы министру родственники умершего от ковида человека, чьи похороны проходят 16 апреля.

«Вы не способны обеспечить Украину жизненно важными вакцинами. Это вам погребальные цветы, которые родственники человека, умершего в 68 лет, попросили передать вам. Чтобы вы знали, что за каждой смертью, по 500 в день, стоит человек, конкретные трагедии и человеческие судьбы», — приводит сайт слова депутата.

Степанов обвинил Стефанишину в манипуляции и дешевом пиаре на смерти людей. Министр подчеркнул, что ковид — это тяжелая болезнь, от которой можно умереть.

Вакцинация от коронавируса началась на Украине в конце февраля. Власти страны отказались от российского препарата «Спутник V». Ранее депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что если прививочная кампания будет идти такими темпами, то закончится она через 200 лет.