Рада предложила выдать Зеленскому «Оскар» за покушение на своего советника

В Верховной раде предложили наградить премией «Оскар» президента Украины Владимира Зеленского за предполагаемую инсценировку покушения на своего советника Сергея Шефира. Депутаты выставили на голосование инициативу попросить Американскую киноакадемию о выдаче премии, сообщил Telegram-канал «Политика страны».

Инициатором этого предложения стал депутат Гео Лерос, который был исключен из фракции «Слуга народа». В ироничном документе он написал, что украинский лидер заслуживает награду за «лучший сценарий и спецэффекты к фильму „Покушение, которого не было. Смотреть всем“».

На видеоролике, который разместил депутат, видно, как в Раде идет голосование. Во время него по всему кабинету разносится смех. Ироничное предложение на выдвижение Зеленского поддержали 35 участников заседания, а 171 выступил против.

Ранее сообщалось, что неизвестные расстреляли автомобиль помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате ЧП он не пострадал, однако его водитель был доставлен в реанимацию с пулевыми ранениями. Сам Зеленский заявлял, что таким образом олигархи могли отреагировать на новые реформы в стране.

Источник издания «Страна.ua» сообщил о возможной инсценировке покушения и связал ее с принятием закона о «деолигархизации». Он указал, что президент, заявляя о причастности бизнеса к нападению, желает заставить Верховную раду как можно скорее принять выгодный для него законопроект.