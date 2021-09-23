Представитель МВД Украины сообщил подробности покушения на помощника Зеленского

Глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко рассказал детали расследования покушения на помощника Владимира Зеленского. По его словам, стрельба по машине Сергея Шерифа была не снайперской, но и не инсценировкой. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Местоположение стрелка установлено точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу. <…> Изъяты на исследования и ветви, сломанные, вероятно, самим стрелком при подготовке сектора обстрела. Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в довольно большом лесном массиве. Будут искать все. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления. А может, и нет», — добавил Шевченко.

Представитель МВД Украины отметил, что на месте преступления были найдены два десятка отстрелянных гильз. Это боеприпасы калибра 7,62 на 39 миллиметров, которые редко встречаются на Украине. Судя по тому, что преступник выбирал простые патроны, говорить о снайпере не приходится. Однако точно понятно, что это была не инсценировка.

Автомобиль Сергея Шерифа был обстрелян в среду, 22 сентября, недалеко от Киева. В машину попало около 10 пуль. Стрелявшему удалось ранить водителя, однако сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее политолог Сергей Марков назвал «360» три версии покушения на помощника Зеленского.