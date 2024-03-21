Мир 21 марта 2024, 15:09 Рада предложила регулировать Telegram по аналогии со СМИ Депутат Рады Княжицкий внес на рассмотрение проект о госрегулировании Telegram РИА «Новости»

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Законопроект, которым предлагается ввести на Украине регулирование Telegram по аналогии с интернет-СМИ и платформами типа YouTube, вынес на рассмотрение депутат Рады Николай Княжицкий. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

«Княжицкий предлагает ввести: запрет на распространение незаконных материалов, типа порнографии, глорификации фашизма, оправдания российской агрессии», — написали авторы материала.

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Депутат отметил, что новости из Telegram получают 72% украинцев. Власти страны уже обращались к Павлу Дурову с призывом «ограничить каналы распространения российской дезинформации». Предприниматель и программист запросы проигнорировал.

Вместо того, чтобы решать реальные проблемы, украинские власти придумывают бесполезные законы. Ранее правительство Украины одобрило разработанную министерством культуры страны программу развития украинского языка до 2030 года. Однако подобный проект — не что иное, как очередная финансовая схема, предположил блогер «Голос Мордора». Бессмысленная и беспощадная борьба станет для некоторых очень прибыльной.