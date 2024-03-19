Эксклюзив 19 марта 2024, 18:30 «Вкусная финансовая тема». Украина затеяла очередную бессмысленную борьбу Блогер «Голос Мордора»: Украина хочет нажиться на развитии языка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительство Украины одобрило разработанную министерством культуры страны программу развития украинского языка до 2030 года. По сути, подобный проект — не что иное, как очередная финансовая схема. Об этом порассуждал блогер «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь.

Реклама

Кабинет министров Украины выделил на «развитие украинского языка» к 2030 году целых восемь миллиардов гривен. Заявляется, что главная задача — противостояние «лингвоциду» со стороны России, которая якобы хочет полностью извести украинский язык, что будет равнозначно «уничтожению украинской нации».

Ничего украинского. Просто бизнес

В общем, впереди тяжелейшая борьба с москалями за «соловьину мову», которая обойдется и без того нищему бюджету Украины в кругленькую сумму.

Но на самом деле это всего лишь очередной типичный украинский бизнес-проект. У украинского языка общего с этой борьбой только несколько букв в слове «украсть». Потому что это и будет главной задачей беспощадной борьбы. И есть уверенность, что в ее главе обязательно встанут некие личности, особо приближенные к «Кварталу-95», и ничего, если для них родным является именно русский язык, а на украинском они говорят через пень-колоду. В конце концов, язык денег интернационален.

Наверняка будет какой-нибудь проект по украинизации Крыма. Схема такой синекуры уже хорошо отработана. Вы, наверное, не знаете, но есть украинские власти Крыма, украинская полиция и прокуратура. Никакого украинского Крыма нет и в помине, но вот люди сидят на своих должностях, ничего не делают и получают хорошие зарплаты, да еще имеют бронь от мобилизации.

РИА «Новости»

Финансовая схема

Наверняка и все остальные проекты «по развитию украинского языка» будут примерно такого же плана. Родственники, кумовья и близкие друзья тех, кто у власти, оседлают эту вкусную финансовую тему. Может, кто-то накопит и на свечной заводик под Познанью.

А вот конкретно украинскому языку эти деньги помогут вряд ли. Ну, может, для вида издадут пару учебников да кто-то напишет очередную лживую диссертацию. Может, расширят аппарат «шпрехенфюрера» и увеличат количество языковых патрулей, которые могут ходить по улицам вместе с военкомами. Чтобы забирать тех, кто не говорит по-украински, в мясорубку. Хотя и так уже гребут всех вне зависимости от языка.

Но борьба обязательно будет. Бессмысленная и беспощадная, как и положено на Украине, и для кого-то очень прибыльная.