Работу системы охлаждения на АЭС «Фукусима-2» восстановили

В Японии удалось восстановить работу системы охлаждения отработанного ядерного топлива на АЭС «Фукусима-2». После сильного землетрясения на первом энергоблоке станции остановился насос.

Устройство перестало работать как раз в бассейне с топливом, уточнило агентство Kyodo. Сейчас система снова стабильна.

Точных данных о погибших в результате землетрясения, отголоски которого чувствовались по всей стране, пока нет.

По информации агентства, жертвой стихии стал минимум один человек. Спасательные службы японских префектур заявили о двух погибших и 92 пострадавших. Агентство Reuters опубликовало информацию о порядке 70 получивших различные травмы людях.

По шкале сейсмической активности магнитуда землетрясения составила от 6 до 7,3. Начались перебои с электричеством: без света остались около 2,2 миллиона домохозяйств. Власти предупредили об угрозе цунами и начали эвакуацию жителей многих городов.