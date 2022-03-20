Работу российского беспилотника на Украине показали на видео

Российские вооруженные силы используют беспилотные летательные аппараты во время специальной военной операции на Украине. Министерство обороны показало видео с работой одного из них.

На кадрах видно, как военные запускают беспилотник с аэродрома. Затем техническое средство наносит ракетный удар высокоточным оружием по складам националистических формирований Украины.

Беспилотник оснащен ракетами системы «воздух — земля».

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении танка ВСУ при помощи ракетного комплекса «Вихрь», которым оснащен штурмовой вертолет Ка-52.