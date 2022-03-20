Работу российского беспилотника на Украине показали на видео
Минобороны показало видео с работой беспилотника в спецоперации на Украине
Российские вооруженные силы используют беспилотные летательные аппараты во время специальной военной операции на Украине. Министерство обороны показало видео с работой одного из них.
На кадрах видно, как военные запускают беспилотник с аэродрома. Затем техническое средство наносит ракетный удар высокоточным оружием по складам националистических формирований Украины.
Беспилотник оснащен ракетами системы «воздух — земля».
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении танка ВСУ при помощи ракетного комплекса «Вихрь», которым оснащен штурмовой вертолет Ка-52.