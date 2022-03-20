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    20 марта 2022, 10:00

    Работу российского беспилотника на Украине показали на видео

    Минобороны показало видео с работой беспилотника в спецоперации на Украине

    Максим Зинкин

    Российские вооруженные силы используют беспилотные летательные аппараты во время специальной военной операции на Украине. Министерство обороны показало видео с работой одного из них.

    На кадрах видно, как военные запускают беспилотник с аэродрома. Затем техническое средство наносит ракетный удар высокоточным оружием по складам националистических формирований Украины.

    Беспилотник оснащен ракетами системы «воздух — земля».

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении танка ВСУ при помощи ракетного комплекса «Вихрь», которым оснащен штурмовой вертолет Ка-52.