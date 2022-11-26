Мир 26 ноября 2022, 19:34 Работу мобильных сетей на Украине восстановили на 73% Минцифры Украины: проблемы с мобильной связью остались в Запорожской и Донецкой областях РИА «Новости»

Читать 360tv в

Работы по восстановлению мобильной связи на Украине продолжаются. Спустя трое суток после выхода из строя энергетической системы страны в результате ударов сотовую сеть восстановили на 73%. Об этом сообщило Минцифры Украины в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что улучшилась связь в Кировоградской, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях, где отремонтировали половину базовых станций.

Реклама

Позвонить родным и близким могут жители Черкасской, Львовской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областей. Самые большие проблемы остаются в Донецкой и Запорожской областях.

Реклама

В пресс-службе министерства заявили, что ремонтные бригады перевели на круглосуточный режим работы для восстановления поставок электроэнергии.

Часть телеком-компаний продолжают работу на мощностях дизельных генераторов.

Жителей страны призвали временно отказаться от звонков и посылать СМС-сообщения, а файлы и видео отправлять по Wi-Fi.

После аварийного отключения электроэнергии из-за выхода из строя энергетической системы Украины базовые станции мобильных операторов подключили к дизельным генераторам. Сотрудники Минцифры организовали регулярный подвоз топлива, чтобы жители оставались на связи.