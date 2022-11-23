23 ноября 2022, 23:29
Вышки сотовой связи на Украине подключили к дизельным генераторам
Глава Минцифры Украины заявил о подключении базовых станций сотовой связи к генераторам
Аварийное отключение электроэнергии после выхода из строя энергетической системы Украины в результате ударов заставило сотовых операторов подключить базовые станции к дизельным генераторам. Об этом в своем Telegram-канале написал министр цифрового развития страны Михаил Федоров.
Он подчеркнул, что сотрудники ведомства организовали подвоз топлива, чтобы жители могли оставаться на связи.
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«Базовые станции и операторы фиксированной связи по возможности перешли на генераторы. Мобильные операторы, где работают вышки, перегружены трафиком», — написал министр.
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Отслеживающая работу интернета по всему миру организация NoteBlocks ранее заявила, что после масштабного блэкаута на Украине трафик пользователей упал до 35% от обычного уровня.
Также проблемы с подключением к Сети столкнулись пользователи их Молдавии и Приднестровья, где также произошло массовое отключение электричества.
Интернет
Электричество
Украина
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