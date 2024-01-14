Мир 14 января 2024, 08:21 Работой Шольца недовольны свыше 70% немцев Bild: опрос показал, что более 70% немцев недовольны работой канцлера Шольца Frank Hammerschmidt/dpa/globallookpress

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Жителей Германии не устраивает работа федерального канцлера страны Олафа Шольца. Это показали исследования института INSA, проведенные для издания Bild.

«Шольца оценили особенно плохо. С его работой не согласны 72% избирателей», — написала газета.

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Лишь каждый пятый немец считает, что Шольц хорошо справляется со своими обязанностями. В целом работа правительства Германии устраивает только 17% граждан — это самый низкий показатель правящей коалиции. Доверие населения к властям упало.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что правительство под руководством Шольца должно лучше объяснять свои решения народу. Штайнмайер также призвал коалицию к диалогу с протестующими фермерами.

Ранее в Германии начались масштабные антиправительственные протесты фермеров из-за принятых мер бюджетной экономии. Страна стала одним из самых щедрых спонсоров Украины, но заплатила за это благополучием своих граждан. Восстание аграриев стремительно распространилось по всей стране и продолжает набирать обороты.