Мир 13 января 2024, 15:11 Штайнмайер дал совет правительству из-за протестов в стране Президент ФРГ Штайнмайер сказал правительству Шольца лучше объяснять решения IMAGO/Ardan FUESSMANN/globallookpress

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Правительство Германии под руководством канцлера Олафа Шольца из-за снижения доверия со стороны населения должно лучше объяснять свои решения. Такое заявление сделал президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Sueddeutsche Zeitung.

Он отметил, что люди не доверяют властям. Штайнмайер предположил, что правительство неправильно доносит информацию о своих решениях населению. Кроме того, внутренние споры аппарата становятся достоянием общественности.

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«Правительство должно быть заинтересовано в том, чтобы исправить это», — заявил политик.

Штайнмайер также призвал правительство к диалогу с протестующими фермерами. Молчание вредит двум сторонам, уверен он.

Германия утонула в протестах: фермеры перекрывают дороги городов, а на полках магазинов пусто. ФРА стала одним из самых щедрых спонсоров Украины и заплатила за это благополучием своих граждан. Но Шольц пытается добиться усиления поддержки Украины.